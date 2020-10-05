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Engeliler Meclisi’nden Azerbaycan’a destek Kahramanlar anıtında toplanıp İstiklal Marşı okudular

İHA

Engeliler Meclisi’nden Azerbaycan’a destek Kahramanlar anıtında toplanıp İstiklal Marşı okudular

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırını kınadı, Nuri Paşa Bahçesi’nde Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak kardeş ülke Azerbaycan’a destek verdi.
Kahramanlar anıtı 12 Mart 2018 yılında Azerbaycan Milletvekili Garine Paşayeva’nın da katıldığı törenle açılmıştı.
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri anıt önünde düzenlenen program ile Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirttiler.
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, başkan yardımcısı Burhanettin Yeşilyurt ve Kent Konseyi üyeleri ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları İstiklal Marşını okudu basın açıklaması yaptı.
Kent Konseyi Başkanı Abdullah Keleşoğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Azerbaycan iki Devlet bir millet. Niye böyle diyoruz ve hissediyoruz. Önünde bulunduğumuz anıt Erzurum’un 100. Kurtuluşu, Bakü’nün ise 100.Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış olun bu anıtta temsil edilen vatan evlatlarının aynı soydan, aynı kandan geldiklerini, adeta ispat eden manevi değerleri büyük olan bu isimlere dikkatlice bakıldığı zaman tarihimizi bir kez daha teneffüs etmeliyiz. İşte Kazımkarabekir Paşa, İşte Nuri Paşa, İşte Genceli Seyidov, İşte Mürsel paşalar. Bizim paşalarımız o topraklarda, onların milletvekilleri bizim topraklarda. Düşmana verilen ortak mücadele ile içinde bulunduğumuz bu anıt onları hatırlamak amacıyla yapılmıştır. Bunun içindir ki iki devlet bir millet diyoruz” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra anıtta bulunan paşaların isimleri tek tek okundu ve hep bir ağızdan burada diye karşılık verildi.
Konsey üyeleri hep birlikte İstiklal Marşını okudular. Ardından da Azerbaycan Milli Marşı okundu.
Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Burhanettin Yeşilyurt ise, “Azerbaycan’a duyduğu şükran borcunu dile getirdi, Türkler kimseden korkmaz, hiçbir Türkün savaşta mevziden kaçtığını göremezsiniz. Bizler vatanımızı koruyup kollamak için bedenimizi siper ederiz” dedi.
Kent Konseyi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, “Kent Konseyi Engelleriler Meclisi olarak gönülden iki devlet bir milleti gönülden diyoruz. Gence’de yapılmış olan saldırılara karşı bizlerde Gence’ye giderek Azerbaycan saflarında yer almayı ve gerekirse orada şehit olmayı gönülden arzuluyoruz. Bizler buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize bol bol dua gönderiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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