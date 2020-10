Vali Memiş: “2 milyon küçükbaş hedefi hayal değil”

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon. Bana da gülersiniz içinizden ama ben bu kentin potansiyelini biliyorum. 2 milyon küçükbaş hiç ütopik hedef değil." dedi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da, Erzurum Valiliği ve Ziraat Bankası Bölge Yöneticiliği iş birliğinde yürütülecek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Koyunculuk Projesi'nin lansman toplantısı yapıldı.

Vali Memiş, programda yaptığı konuşmada, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Koyunculuk Projesi’nin hayalindeki proje olduğunu belirterek, bununla vatandaşlara doğrudan katkı sağlanacağını aktardı.

Çiftçimiz bu projeyi bekliyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine, projenin uygulanmasına yönelik adımları dolayısıyla teşekkür eden Vali Memiş, "Bu proje aslında bizim, çiftçilerin beklediği bir şeydi, gözümüz aydın olsun. Eminim ki bu hükümetimizin gurur duyacağı iş olacak. Erzurum olarak bu projeyi Türkiye'de 81 ilde en iyi uygulayan il olacağız, hedefimiz bu." diye konuştu.

Vali Okay Memiş, Türkiye'nin toplam mera varlığının yüzde 13'ünün Erzurum'da olduğunu anımsatarak, "Toplam merası en fazla il Erzurum. Koyunculuk açısından en fazla müsait olan il de biziz. Projeyi en iyi uygulayan il olacağız. Hodri meydan, devlet bir fırsat verdi, bu fırsatı herkes tek tek değerlendirmeli. Erzurum'un bütün ilçeleriyle bu işi üstlenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bu kentin potansiyelini biliyorum

Göreve geldiğinde Erzurum olarak 1 milyon büyükbaş hayvan varlığı hedeflediklerine emin adımlarla yaklaştıklarını kaydeden Vali Memiş, şöyle konuştu: "Diğer illerin yıllık büyükbaş havyan artış hızı 34 bin iken biz 100 bin üzeri artış sağladık ve en az 150 bin de damızlık olarak satıyoruz. 827 bin büyükbaş rakamı açıklandı ama o 900 binin üstünde. Hedefimiz olan 1 milyona aslında yaklaştık. Büyükbaş hayvan sayısı bakımından 2, koyunculukta ise 22. sıradayız. İlçelerimizin potansiyelini biliyoruz. Küçükbaş hayvanda bir yılda hedefimiz en az 2 milyon. Bu size hiç ütopik gelmesin, bu kenti tanıyamayanlara bu hedef ütopik gelir. Bana da gülersiniz içinizden ama ben bu kentin potansiyelini biliyorum. 2 milyon küçükbaş hiç ütopik hedef değil."

Vali Okay Memiş, Ziraat Bankası yetkilileri proje kontratına imza attığı buluşmada, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı yetkilisi Gürhan Yapıcı sunum yaparak, proje hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kaymakamlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile müessese yetkilileri katıldı.

