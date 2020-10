Aydemir: ‘Yüce Milletimiz şehitlerinin izinde’ Aydemir: ‘Allah’ın laneti hainlerin üzerinedir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli bütünlüğümüze, kardeşlik ve birliğimize kasteden hainleri bir kez daha lanetliyor, Yavi Şehitlerini rahmet niyazıyla anıyor, dirliğimizin ebedi, beraberliğimizin ilanihaye sürmesi niyazını paylaşıyorum. ‘ dedi.

Yavi Şühedasına Vefa

25 Ekim 1993’te Çat ilçesine bağlı Yavi beldesinde 33 dadaşın menfur bir saldırı neticesinde şehit düştüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Tarih, şehitlerimizi şeref sayfalarında, hainler ve işbirlikçilerini ise kara sayfalarında aktaracak; Yüce Milletimiz devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda can adayan şehitlerin izinde yürümeye devam edecektir. ‘ mesajını verdi.

‘Kardeşliğimize uzanan elleri kırarız’

İhanet ve şer odaklarının bugün yine değişik zaman ve zeminlerde ortaya çıkarak milli ve manevi değerlere saldırdığı, mukaddesata dil uzattığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonlarla hainler haki yeksan edilmekte, kardeşliğimize el ve dil uzatanlar inlerinde boğulmaktadır. Allah’ın laneti ebediyen bölücü hainlerin üstünedir’ dedi.

Türk Milleti Tek Yürek

Türk Milletinin dirlik, birlik ve kardeşlik ufkunda tek yürek halinde asırlara sefer kıldığını; Bezmi ezeldeki kardeşlik ahdinde kararlı bulunduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, mesajında Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun, 'Üstten gök basmayıp yer çökmeyince/Hainler türeyip bel bükmeyince/Seni gafil bulup kan dökmeyince/Türk'ün bir düşmanı çıksa da bine/İlini, töreni bozamaz yine! ' dizelerini paylaştı.

Tek Saf Milli İrade Safıdır

Kürdü, Türkü ve tüm unsurlarıyla Türk Milletinin teröre, vesayet uşaklarına, FETÖ iblislerine karşı tek saf halinde olduğunu, bu duruşla verilen mesajın küresel ezberleri bozarak bir heybet uyandırdığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Gençosmanoğlu’nun, ‘Sen, Oğuz Ata'nın has milleti, sen!/Sen, son Peygamberin has ümmeti, sen!’ dizeleriyle tarif ettiği bu büyük Millet, birlik ve beraberliğiyle tarih yazmayı sürdürecektir. ‘ dedi.

