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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ekiplerinden 14 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

İHA

Polis ekiplerinden 14 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Erzurum’da 14 yaşındaki Alper’e polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından 14 yaşındaki Alper’e doğum günü sürprizi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle dışarı çıkamayan Korkmaz ailesi polis memurlarını arayarak bugün Alper’in doğum günü olduğunu ve pasta almak için evden çıkamadıklarını söyledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, pastaneden aldıkları pasta ile Alper Korkmaz’ın evine sürpriz bir ziyaret yaptı. Alper'e mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, doğum gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Alper Korkmaz, polislere teşekkür etti.

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