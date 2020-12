Kış sporlarına özgü bir kültür oluşturulacak

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci “Erzurum Kış Turizmin bile önünde” diyerek, kentte kış sporlarına özgü bir kültür oluşturulmasının esas hedef olduğunu söyledi.

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, EYOF 2017 Erzurum Genel Koordinatörü ve Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı Necati Kaplan ile birlikte Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurmaylarıyla kış sporlarını masaya yatırdı. Kış Sporları Turizmi ve Uluslararası Kış Sporları Organizasyonları açısından dünyada kendini kanıtlamış ve bir marka şehir olan Erzurum'un sahip olduğu kış sporları tesisleri ve uluslararası organizasyonlar hususunda bilgi almak üzere Erzurum’a gelen Temurci, önemli açıklamalarda bulundu. “Erzurum kış turizminin bile önünde” diyen Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, “Türkiye ve Erzurum adına kış ve buz sporları bizim olmazsa olmazlarımız arasında. Esas hedefimiz Erzurum’da kış ve buz sporlarına özgü bir spor kültürü oluşturmak. Erzurum alt yapısı ve tesisleriyle bunun için en uygun merkez” diye konuştu.

Türkiye’nin sadece Yaz ve Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapamadığını ancak bunun dışında her türlü büyük spor organizasyonuna başarılı bir şekilde ev sahipliğini yaptığını belirten Temurci, “Erzurum 2011 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF gibi iki dev organizasyonu başarıyla yapan bir ilimiz. Ülkemiz birçok dev organizasyona ev sahipliği yaptı. Kısaca Türkiye için bir organizasyon cenneti diyebiliriz. 20 yılda ülke olarak ciddi anlamda uluslararası organizasyonlar yaptık” dedi.

Türkiye’nin son olarak Mersin’in ev sahipliğinde Avrupa Cimnastik Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığının altını çizen Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, “Biliyorsunuz Azerbaycan’ın Ermenistan’la Karabağ için yaptığı savaş nedeniyle Avrupa şampiyonasını bizim organize etmemiz için Azerbaycan bize teklif etti. Biz seve seve kabul ettik ve kısa sürede her şeyimizi hazır hale getirerek Avrupa Cimnastik Şampiyonası’nı yaptık. Türk milleti bu konularda inanılmaz pratik. Organizasyonun başarılı olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tesisleşme atağı ile Avrupa’nın dünyanın bir çok ülkesinin önüne geçtiğini ifade eden Temurci, “Ülkemizin modern statları ve spor tesisleri bulunuyor. Türkiye’de her türlü uluslararası spor organizasyonu rahatlıkla yapılabilir. Çünkü bunun için yeterli tesislerimiz mevcut. Ayrıca spor tesislerimiz Avrupa’daki tesislere göre daha genç ve alt yapısı çağın gereksinimlerine göre donatılmış. Tesislerimiz çok modern ve Avrupa’nın bile önünde. Türkiye için tesis zengini ülke ifadelerini övüne övüne söyleyebiliriz” dedi.

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye’nin uluslararası organizasyonlarda önemli eşikler atladığına dikkat çekerek, “11. Kalkınma programları kapsamında spor turizmini stratejik olarak görüyoruz. Aynen sağlık turizmi gibi” dedi.

SPOR TURİZMİ ENVANTERİNİ HAZIRLAYACAĞIZ

Genel Müdür Temurci, “Türkiye’nin Spor Turizmi Envanterini hazırlayacağız” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz ülkemizin spor turizmi envanterini çıkaracağız. Eylem planına dönüştürdük. Koronavirüs (Kovid19) pandemisi bize işin pazarlamasını da öğretti. Erzurum’a gelerek önce tesisleri yerinde gördük. Sonra da İl Müdürlüğümüzün hazırladığı sunumu izledik. Bizim için müthiş oldu.”

Genel Müdür Temurci, daha geniş kitlelere ulaşmak için Spor İn Turkey adlı facebook sayfasını da hizmete soktuklarını sözlerine ekledi. Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurumun faaliyetleri ve spor organizasyonları hakkında sunum yaptı. EYOF 2017 Erzurum Genel Koordinatörü ve Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı Necati Kaplan da, Genel Müdür Temurci’nin Erzurum ziyaretine eşlik etti.

