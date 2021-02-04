İspir'de Çoruh Nehri buz tuttu

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Erzurum'un İspir ilçesinde kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Etkili olan soğuk havada ilçeden geçen Çoruh Nehri de buz tuttu.

Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra dünyada ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan nehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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