Başkan Yaşar’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Melik Yaşar, “Bir gün değil, yılın her gününde kutlamış olsak bile kadınlarımıza olan minnet ve şükran borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.

Kadının insanlık tarihi boyunca en büyük değeri, en büyük ilgiyi ve en büyük şefkati İslam toplumlarından gördüğünü vurgulayan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Yüce dinimiz İslam, kadınları Allah’ın emaneti olarak tarif eder. Kadınların haklarına saygılı olmamızı, onları başımıza taç etmemizi tembih ve telkin eder. Dolayısıyla kadına haksızlık ve hürmetsizlik, bir kere dinimizin gereklerine sırt dönmek demektir. Böyle bir duruma düşmekse, inanan insanlar için züldür, zulümdür” ifadelerini kullandı.

Türk aile yapısında da kadının özel bir yerinin bulunduğunu anlatan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Kadın annedir, kadın evlattır, kadın kız kardeştir, eştir, yoldaştır, sırdaştır. Kadın ailedir, birliktir, beraberliktir, dayanışmadır. Kadın bizde her şeydir. Böyle bir tarif karşısında bize düşen de, kadını göz nuru bilmek, emanet bellemek ve o emanete asla hıyanet etmemektir. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

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