Eren Tozlu: "Hedefimiz ligi küme düşme hattının üzerinde bir yerde bitirmek" Onurcan Piri: "Ligde kalıcı olmamız gerekli"

Giresunspor Kaptanı Eren Tozlu Süper Lig’de hedeflerinin ligi küme düşme hattının üzerinde bitirmek olduğunu söyledi. Kaleci Onurcan Piri ise ilk hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu belirtti.

Süper Lig’in yeni takımlarından Giresunspor, sezon öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde sürdüren Karedeniz ekibi günü çift antrenmanla tamamlıyor. Gündüz bölümünde daha çok denge ve kuvvet çalışan Giresunspor, akşam antrenmanında ise topla çalışmalar gerçekleştiriyor. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Giresunspor Kaptanı Eren Tozlu, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade ederek, "Süper Lig’e çıkmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Uzun yıllar sonra bu başarıyı yakaladık ama bu bizim için geride kaldı. Yeni sezon başladı. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Geçmişi bırakıp önümüze bakacağız. Sezona iyi bir giriş yapacağımızı ümit ediyorum. Malatya’dan buraya büyüdüğüm şehre geri döndüm. Burada şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Bu formayla ben de Süper Lig’e geri döndüm. Bu formanın 44 yıllık bir özlemi vardı. Bu formayla Süper Lig’de oynamak benim için ayrı bir gurur olacak. Dediğim gibi inşallah lige iyi bir başlangıç yaparız" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz küme düşme hattının üzerinde sıkıntısız bir yerde ligi bitirmek”

Küme düşme potasının üzerinde rahat bir şekilde ligi bitirme hedefinde olduklarını kaydeden Tozlu, "Benim öncelikli hedefim geçen sezon olduğu gibi bu yıl da düzenli olarak forma giymek. Takım olarak da yıllar sonra çıktığımız için ilk sezonumuzda küme düşme hattının üzerinde sıkıntısız bir yerde ligi bitirmek. Erzurum bize uğurlu geldi. Bu sezonda inşallah iyi olur ve sezona yansır. Gol hedefim yok atabildiğim kadar gol atıp takımıma katkı sağlamak derdindeyim" ifadelerini kullandı.



Onurcan Piri: "Ligde kalıcı olmamız gerekli"

Yeşilbeyazlıların kalecisi Onurcan Piri ise öncelikli olarak hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Halen Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama artık geride kaldı. Şuan hedeflerimiz daha büyük onun çalışmalarımıza başladık. Her şey iyi gidiyor. Erzurum bize geçtiğimiz yıl uğurlu geldi. Umarım bu yılda öyle olur. Önce gerçekçi olmamız lazım. Önce ligde kalıcı olmamız gerekli. Hedefimiz yok anlamına gelmesin. Ligi nerede iyi bitirirsek bu bizim için çok önemli o yüzden önceliğimiz bu diyebilirim" açıklamasını yaptı.

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