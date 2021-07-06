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Geleceğin dâhileri Robot Günleri’nde yeteneklerini sergiledi

İHA

Geleceğin dâhileri Robot Günleri’nde yeteneklerini sergiledi

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve diğer paydaşların işbirliğinde yapılan 6. Robot Günleri yoğun ilgi gördü.
Bilim Erzurum’da düzenlenen Robot Günleri’nin ödül töreni de renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yetkililerin katıldığı törende dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde Teknofest yarışmaları ve festivalleri düzenleniyor. İnşallah bizde sayın milletvekillerimizle beraber sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Teknofest’i Erzurum’a almak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Robotik kodlama sınıfları daha önce sadece özel okullarda, özel kolejlerde yapılan bir uygulama idi. Göreve başladıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz ve tüm arkadaşlarımızla beraber Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle ilçemizin tamamını robotik kodlama ve kodlama sınıflarının açılmasını başlattık ve hızlandırılmış olarak 74 tane robotik kodlama sınıfımız oldu” dedi.
Erzurum’un Eğitimdeki Başarısı
Vali Memiş, Erzurum’un eğitimdeki başarısını da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bin yıl önce ecdadımız Çifte Minareli Medrese’yi, Yakutiye Medresesi’ni Erzurum’a boşuna yapmamış. Biz de bunları baz alarak göreve başladığımızda LGS’de Türkiye ortalamasının üç puan altındaydı Erzurum. İki buçuk yıl içerisinde LGS’de Türkiye ortalamasının on beş puan üstüne çıktık. İki buçuk yıl önce 58. sıradaydık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, fedakâr öğretmenlerimizle, fedakâr İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle, hedef koyduk. Dedik ki ilk sene on sıra birden yükseleceğiz, sınavlar açıklandı ve 20 sıra birden yükseldik. Pandemi sürecine rağmen başarı oranında Türkiye’de 15 puan yukarıdayız. İsteyince oluyor. Ama nasıl? Fedakâr öğretmenlerle, fedakâr yöneticilerle ve bize fayda sağlayan yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla Bu başarı Erzurum’un başarısı bu başarı kentin başarısıdır.”
Bilim ve Teknolojinin Önemi
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında bilim ve teknolojinin önemini anlattı. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bilgi ve bilimin, teknolojinin, ARGE faaliyetlerinin şehirlere ve ülkelere yön verdiği bir dönemdeyiz. Bilgiyi elinde bulunduran, bilimi kalkınmak için seferber edebilen toplumlar, ekonomik anlamda da gücü elinde bulundurmaktadır. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacak temel unsur bilim ve teknolojidir. Bu noktada çağı yakından takip eden ve bünyesinde teknolojiyi barındıran sanayi ile birlikte çalışan üniversitelere ve eğitimle teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş işletmelere önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir, rekabetçi ve güçlü bir ekonomi için yüksek teknolojili ve katma değerli üretim büyük önem taşımaktadır. Dünya’da bunu başarabilen şehirler ve ülkeler küresel rekabette de üst sıraları domine etmektedir.”
Robot ve Otomasyon Sistemleri
Başkan Sekmen, teknolojik gelişmeler ve robot sistemleriyle ilgili şu görüşlere yer verdi: “Bilindiği gibi dışa bağımlılık, ciddi manada o ülkede kaynak transferine neden oluyor. Teknolojiye sahip olmazsanız, teknolojiyi yönetemezseniz ve kendi yazılımınıza ulaşamazsanız bu durum ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden bir sonuca dahi ulaşabiliyor. İşte, bu tip organizasyonlar, yarışmalar her ülkenin kendi yerli yazılımı, kendi bilişimini geliştirme fırsatı da ortaya koyuyor. Oyun sektöründen eğitime, sağlık sektörüne ve savunma sanayine kadar, hayatın her noktasında yerini almaktadır bu teknolojiler. Robot ve otomasyon sistemleri, endüstri sektörünün rekabet gücünce kilit rol oynamaktadır. Montaj, robot sistemleri ve endüstriyel görüntü işleme sistemlerinin daha yoğun kullanılması üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek kalite standartlarına erişilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle rekabet gücünü arttırmak isteyen ülkeler, sektörler ve şirketler robotik teknolojilere yatırım yapmaktadırlar ve yatırım yapmak zorundadırlar. Büyük bir ivme kazanan 2023 Eğitim Vizyonu çalışmalarımız kapsamında yapay zeka projelerinin desteğiyle de tüm sektörler birbirine bağlantılı olarak çalışacak. Bunlarda gençlerin imzasının olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Dünya çapında ödüllerimiz var, bunu da gururla izliyorum.”
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin de, konuşmasında bilginin önemini anlattı. Şahin, “Küresel düzende ‘bilgiye sahip olmak’ en değerli güçtür. Dün sahip olduğumuz avantajların yerini, yarın teknolojik gelişmeler ve bilimsel yenilikler alacaktır. Bu nedenle, bilim ve teknolojide ilerlemek, her şeyden önce bir milli menfaat meselesidir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere hediye verildi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında eğitim protokolü imzalandı.

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