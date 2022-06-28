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Erzurum’da ’Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" projesi etkinlik programı

İHA

Erzurum’da ’Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" projesi etkinlik programı

Erzurum’da ‘’Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" projesi il etkinlik programı düzenlendi.
Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından AB Delegasyonunun desteğiyle 2020 Ocak ayında "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesini başlattı.
35 ilde yürütülen proje faaliyetleri ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının arttırılması, sözleşmelerin yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
Proje çerçevesinde Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) düzenlenen etkinliğe ETÜ Genel Sekreteri Doç Dr. Tuba Yetim, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sevim Çebi, sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.
Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Çebi, toplantının açılışında yaptığı konuşmada projede emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘’Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesinin farkındalık oluşturma açısından önemine değindi.
Proje Sorumlusu Ayşen Karakulak, projenin tanımına yönelik sunum yaptı.
Karakulak, “Türk Kadınlar Birliği 35 ilde bir proje gerçekleştirmeye başladığında Ocak 2020’ydi. 5 ilde uygulanan projemiz 30 aylık süreçte sona erecek. Projemiz Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. İzleme çalışması; ulusal ve uluslararası yasaların uygulanıp, uygulanmadığını kamu kurumları nezdinde nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu belirten bir izleme çalışması yapıyoruz. Sonuçlar bilimsel formatta analiz edilecek. Her ilden farklı sonuç alıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Proje İletişim Uzmanı Doç. Dr. Nazan Kahraman şiddetin dili ve medyada eşitlikçi bir yaklaşım konusunda sunum yaptı.

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