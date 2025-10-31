Erzurum nerede? Erzurum hangi bölgede, komşu illeri neler?

1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Erzurum, Türklerin eline geçerek Saltuklu Beyliği’nin merkezi olmuştur. Bu dönemde şehir hızla gelişmiş, camiler, kervansaraylar ve medreseler inşa edilmiştir. 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları’nın, daha sonra İlhanlılar ve Akkoyunluların yönetimine girmiştir. 1515 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılan Erzurum, doğu sınırını koruyan bir askeri merkez haline gelmiştir. Osmanlı döneminde ticaret yollarının üzerinde bulunması, şehrin ekonomik açıdan da güçlenmesini sağlamıştır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Erzurum, Türkiye’nin milli mücadelesinde büyük bir role sahip olmuştur. Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919), ülkenin bağımsızlık sürecinde dönüm noktalarından biridir. Bu kongreyle birlikte ulusal direnişin temelleri atılmıştır. Günümüzde Erzurum, tarih boyunca taşıdığı kültürel mirası, mimari eserleri ve köklü gelenekleriyle Doğu Anadolu’nun hem tarihî hem kültürel açıdan en değerli şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. İşte siziniz için araştırdık.

ERZURUM NEREDE?

Erzurum, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin Yukarı Fırat bölümünde konumlanır. Ortalama rakımı 1850 metre civarında olan Erzurum, Türkiye’nin en yüksek ve en soğuk şehirlerinden biridir. Kış aylarında uzun süren kar yağışlarıyla bilinir, bu da şehri hem kış sporları hem de doğal güzellikleriyle öne çıkarır. Tarım, hayvancılık ve eğitim şehir ekonomisinin temelini oluşturur. Ayrıca Erzurum, köklü tarihi geçmişiyle Doğu Anadolu’nun kültürel merkezlerinden biridir. Erzurum mutfağı, Doğu Anadolu’nun sert iklimine uygun olarak enerji veren, besleyici ve doyurucu yemeklerle öne çıkar. En bilinen yöresel lezzetlerinden biri Cağ kebabıdır; odun ateşinde yatay şişte pişirilen et, ince dilimler halinde servis edilir ve şehrin simgesi haline gelmiştir. Kete, su böreği, lor dolması, yalancı dolma, ayran aşı çorbası ve ekşili dolma Erzurum sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Süt ürünleri de önemli bir yer tutar; civil peyniri ve tulum peyniri yöreye özgüdür. Tatlılarda ise kadayıf dolması, şehrin en ünlü tatlısıdır. Yufkanın arasına ceviz konularak sarılır, kızartılıp şerbetlenir. Erzurum mutfağı, sade malzemelerle zengin tatlar yaratmayı başaran, geleneksel Anadolu mutfağının güçlü temsilcilerinden biridir.

Erzurum, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin Yukarı Fırat bölümünde konumlanır. Doğu Anadolu Bölgesi, yüksek dağları, geniş platoları ve sert karasal iklimiyle bilinir; Erzurum da bu özelliklerin en belirgin şekilde görüldüğü şehirlerden biridir. Ortalama rakımı 1850 metre civarında olan Erzurum, Türkiye'nin en yüksek ve en soğuk illerinden biridir. Kışlar uzun ve karlı, yazlar ise kısa ve serin geçer. Bu iklim koşulları, tarım ve hayvancılığın şehir ekonomisindeki önemini artırmıştır. Geniş meralar, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için elverişlidir. Doğu Anadolu Bölgesi, su kaynakları bakımından da oldukça zengindir. Erzurum, Fırat Nehri'nin kollarının doğduğu alanlar arasında yer alır ve bu durum, şehre hem tarımsal hem enerji üretimi açısından stratejik bir değer kazandırır. Verimli vadilerde buğday, arpa, patates ve yem bitkileri yetiştirilir. Ayrıca Erzurum, tarih boyunca doğu ile batı arasında bir geçiş noktası olduğu için ticaret ve kültür bakımından da canlı bir merkezdir.

Kültürel açıdan Erzurum, Doğu Anadolu'nun geleneksel değerlerini yaşatan şehirlerden biridir. Yöresel el sanatları, halk oyunları, müzik kültürü ve mutfağı zengin bir geçmişe dayanır. Coğrafi konumu, tarihi birikimi ve sert doğasıyla Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nin hem doğal hem kültürel karakterini yansıtan en güçlü şehirlerinden biridir ERZURUM KOMŞU İLLERİ Erzurum çevresinde yedi farklı il bulunur. Doğusunda Kars ve Ağrı, batısında Erzincan, kuzeyinde Bayburt, Rize ve Artvin, güneyinde ise Bingöl ve Muş yer alır. Bu konum, Erzurum'u hem Doğu Anadolu'nun hem de Karadeniz'e geçişin merkezi haline getirir. Yüksek dağlar, vadiler ve yaylalarla çevrili bu coğrafya, hem doğal güzellikleriyle hem stratejik konumuyla dikkat çeker. Şehrin ortalama rakımı 1850 metreyi aşar ve bu durum, bölgedeki ulaşım ve iklim koşullarını belirler. Doğusunda yer alan Kars ve Ağrı, Erzurum ile benzer iklim koşullarına sahiptir. Bu illerle olan ilişkiler, özellikle hayvancılık, tahıl üretimi ve ticaret alanlarında yoğunlaşır. Kuzeyinde bulunan Bayburt, Rize ve Artvin, Karadeniz Bölgesi'nin iç ve kıyı kesimlerinde yer alır. Bu illerle bağlantı, dağ geçitleri ve vadiler aracılığıyla sağlanır; Erzurum'u Karadeniz limanlarına bağlayan bu yollar, tarih boyunca ticaret güzergâhları olmuştur. Güneyinde yer alan Bingöl ve Muş, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde bulunur ve Erzurum'la kültürel benzerlikler taşır. Bu bölgelerdeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, Erzurum ekonomisiyle bütünleşmiştir.