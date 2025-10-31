Habertürk
        Eski tip ehliyetlerde son gün! Yarından itibaren 7438 TL'ye yükselecek

        Eski tip ehliyetlerde son gün! Yarından itibaren 7438 TL'ye yükselecek

        Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona erecek. Ehliyetler bugün içerisinde 15 TL ödenerek yenilenebilecek, yarın itibariyle ise 7438 TL'ye yükselecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:46
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

        Ehliyetler bugün içerisinde 15 TL ödenerek yenilenebilecek, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

        Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

        Yarından itibariyle B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

        REKLAM

        BAŞVURULARDA ARTIŞ

        Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

        Bu kapsamda, eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alındı.

        Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

