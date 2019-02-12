Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezona 15 transfer yaparak başlayan Erzurum temsilcisi, transferlerinin büyük bölümünden istediği katkıyı alamadı.
Sezon başında Moussa Kone, Sefa Akgün, Lennart Thy, Arsen Khubulov, Gilles Sunu, Özer Hurmacı, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Egemen Korkmaz, İbrahim Sehic, Ridge Munsy, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Bassan ve Siphiwe Tshabalala ile mukavele imzalayan Erzurumspor, ilk 7 haftada hanesine sadece 2 puan yazdırdı.
Özellikle forvetlerinin gol yollarında yetersiz kalması nedeniyle ligin ilk yarısında 17 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16 puan topladı.
Ara transfer döneminde birçok futbolcu ile yollarını ayıran Erzurumspor, gol yollarında istenen başarıyı yakalamak için forvet Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth'i, orta saha ve defanstaki açıkları kapatmak için de Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş'u alarak kadrosunu güçlendirdi.
Mavi-beyazlı ekip, ilk yarıda 13. haftadaki Antalyaspor (1-0) galibiyetinin ardından çıktığı 8 maçın 4'ünde yenildi, 4'ünde berabere kaldı.
Süper Lig'de ilk yarının son 4 haftasında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Erzurumspor, ikinci yarıdaki ilk 4 maçta da aynı performansı ortaya koydu.
İkinci yarıda Atiker Konyaspor (2-1) ve Çaykur Rizespor (1-0) maçlarını kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş (1-1) ve Medipol Başakşehir'le (1-1) berabere kaldı.
BASIN SÖZCÜSÜ DAL: "TARAFTARIMIZ TAKIMI HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, 8 haftadır kazanamayan takımlarının, seyircinin de desteğiyle bu hafta Demir Grup Sivasspor maçında 3 puan alacağına inandığını belirtti.
Ahmet Dal yaptığı açıklamada, taraftarların Erzurumspor için önemli bir güç olduğunu belirterek, "Erzurumspor taraftarı özellikle soğuk havaya rağmen yaklaşık 15 bin seyirci ortalamasıyla takımlarını bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadı. 8 maçtır kazanamayan Erzurumspor olarak seyircinin de desteğiyle bu hafta Sivasspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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