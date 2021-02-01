Esad rejimi ile YPG'nin çatıştığı Kamışlı'ya Rusya'dan takviye destek

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Rusya, askeri havalimanı bulundurduğu Kamışlı kentine son 10 günde 250 askerden oluşan takviye birlikler gönderdi. 150 Hizbullah militanı da bölgeye intikal ederek rejim güçlerinin karargahlarına yerleşti.

Diğer yandan Esad rejimi ordusu da kendisine bağlı Şebbiha milislerine ağır silah eğitimi vermeye başladı.

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Kamışlı kentlerinde rejime ait askeri güvenlik noktalarını abluka altında tutuyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında dün çıkan çatışmada 1 rejim askeri ölmüştü.