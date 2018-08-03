Esad rejiminden Türkmendağı'na saldırı hazırlığı!

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçisi İran destekli yabancı gruplar, Lazkiye ilinin kuzeyinde, "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'na saldırmak için askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Muhaliflere yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esad rejimi ve destekçisi İran'ın komutasındaki yabancı terörist gruplar Türkmendağı ve İdlilb’in güneybatısındaki Cisir eş Şuğur ilçesini ele geçirmeye yönelik hazırlık yapıyor.

Bölgedeki muhaliflerin rejime karşı mücadele için kurduğu "Türkmendağı Operasyon Odası" komutanlarından Ebu Abid Ateyra, AA'a yaptığı açıklamada, Esad rejiminin Türkmenadağı ve İdlib'e saldırmak için büyük askeri yığınak yaptığını söyledi.

Ateyra ,"Esad rejimi, Kürtdağı ve Türkmendağı’na yönelik operasyon hazırlığına devam ediyor. Rejim, önce İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesini ardından da muhaliflerin denetimindeki bütün bölgeleri ele geçirmeyi hedefliyor." dedi.

Kürtdağı ve Türkmendağı’nın İdlib iline kadar uzanmasından dolayı stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Ateyra, rejimin herhangi bir askeri operasyon yapması durumunda her türlü karşılığı vermek için hazır olduklarını dile getirdi.

Esad rejimi, 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'ini ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı.

Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmendağı, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu İdlib ve komşu illerde çatışmaların yoğun olduğu alanları kapsayan gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyor.

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