Eşarj ve CarrefourSA işbirliğine gitti

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Geçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı atılımı gerçekleştirip İsveç’e de açılan elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, yurtiçinde de şarj istasyonu noktalarını genişletiyor. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yer alan İstinye CarrefourSA Hiper Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otopark alanına şarj istasyonları kuruldu.

Sabancı Holding bünyesinde bulunan iki şirketin işbirliği kapsamında CarrefourSA marketlerinin otopark alanına kurulan yeni şarj istasyonları AC 22 kVA tek çıkışlı özelliklerini taşıyor.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak biz de bu noktada sorumluluk alarak hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise, "Bugün birçok müşterimizin elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde arttıracağız" ifadelerini kullandı.