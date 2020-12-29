Eşarj ve CarrefourSA işbirliğine gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilEşarj ve CarrefourSA işbirliğine gitti
ABONE OL

Market otoparkına elektrikli şarj istasyonu kurdu

Elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, perakende şirketi CarrefourSA ile sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda şarj istasyonu kurulması için iş birliği yaptığını duyurdu. İş birliği kapsamında İstanbul’da yer alan üç CarrefourSA marketinin otopark alanına şarj istasyonu yerleştirildiği kaydedildi. Sabancı Holding bünyesinde bulunan iki şirketin işbirliği kapsamında CarrefourSA marketlerinin otopark alanına kurulan yeni şarj istasyonları AC 22 kVA tek çıkışlı özelliklerini taşıyor

Eşarj ve CarrefourSA işbirliğine gitti
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde ilk yurtdışı atılımı gerçekleştirip İsveç’e de açılan elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, yurtiçinde de şarj istasyonu noktalarını genişletiyor. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yer alan İstinye CarrefourSA Hiper Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otopark alanına şarj istasyonları kuruldu.

Sabancı Holding bünyesinde bulunan iki şirketin işbirliği kapsamında CarrefourSA marketlerinin otopark alanına kurulan yeni şarj istasyonları AC 22 kVA tek çıkışlı özelliklerini taşıyor.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak biz de bu noktada sorumluluk alarak hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise, "Bugün birçok müşterimizin elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde arttıracağız" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OSD'den Brexit açıklaması - otomobil haberleri
OTOMOBİLOSD'den Brexit açıklaması
VW Manisa'daki şirketi tasfiye ediyor - otomobil haberleri
OTOMOBİLManisa'daki şirketi tasfiye ediyor
MTV 2021 LİSTESİ | SON DAKİKA: 2021 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) açıklandı!
OTOMOBİL2021 MTV oranları açıklandı
Son dakika: Yerli otomobil TOGG'un favrikasında FLAŞ gelişme
OTOMOBİLYerli otonun fabrikasında önemli gelişme
Satışlarının yüzde 20'si elektrikli araç olacak - otomobil haberleri
OTOMOBİLSattığı 5 araçtan 1'i elektrikli olacak
SON DAKİKA: Skoda Octavia yenilendi! Skoda Octavia'nın fiyatı
OTOMOBİL'Dizel' defterini kapattı
İkinci elde fiyatlar yüzde 10 düştü - otomobil haberleri
OTOMOBİLİkinci elde fiyatlar yüzde 10 düştü
Yerli otomobil fiyatı ne kadar? SON DAKİKA: Üst yöneticiden önemli açıklama
OTOMOBİLYerli otoda fiyat açıklaması
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
OTOMOBİLBir yıl oldu! Doğum yeri İstanbul
İkinci el araba fiyatları düştü mü? İkinci el araba fiyatlarında son gelişmeler
OTOMOBİLİkinci el araba fiyatları düştü mü?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X