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Haberler Enerji Eşel mobil 1 Mart'ta sona eriyor
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Benzinde eşel mobil 1 Mart'ta sona eriyor

Kur oynaklığı ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansımasını sınırlamak amacıyla ilk kez 2018 yılında uygulandıktan sonra ara verilen ve tekrar 2019 yılında başlayan eşel mobil sistemi 1 Mart 2022 itibarıyla sona eriyor. Aralık ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, benzinin maktu ÖTV tutarı 49 kuruş artırılarak 2 Nisan 2020 tarihindeki seviyeye getirildi.

Eşel mobil 1 Mart'ta sona eriyor
HABERTURK.COM

4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3 üncü maddesi uyarınca benzinde kamuoyunda bilinen adıyla Eşel Mobil Sistemi, aynı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 1/3/2022 tarihi itibarıyla sona erecek.

2018 yılında başlanan ve yıl sonunda kaldırılan akaryakıtta eşel mobil uygulaması 10 Nisan 2019'da yeniden uygulamaya konulmuştu. Bu çerçevede akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış devletin alacağı ÖTV'den karşılanıyordu.

22 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sisteminin kademeli olarak kaldırılması öngörüldü. Buna göre, ÖTV tutarı 2 Nisan 2020 tarihindeki düzeye gelinceye kadar fiyatlarda yaşanan düşüşler pompa fiyatları yerine ÖTV'ye yansıtılması kararı alındı.

Motorin ve LPG'deki ÖTV tutarları 25 Aralık'ta 2021 tarihinde söz konusu düzeye geldiği için, bu iki üründe eşel mobil sistemi aralık ayında sona ermişti. Son olarak benzinden alınan ÖTV de 49 kuruşluk artırımla 2 Nisan 2020 tarihindeki düzeye geldi. Böylece, eşel mobil sistemi benzinde de sona erdi.

Eşel mobil sisteminin kalkmasıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ve indirimler bundan sonra pompaya doğrudan yansıyacak.

Eşel mobil sistemiyle devletin feragat ettiği vergi tutarı 2021 yıl sonu itibarıyla 60 milyar liraya ulaştı.

BENZİNDE YENİ ÖTV TUTARLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, benzinde eski ve yeni ÖTV tutarları şöyle:

Litre başına ÖTV Eski Tutar (TL) Yeni tutar (TL) Değişim (Yüzde)
Kurşunsuz benzin 95 oktan 2,0376 2,5265 24
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 2,0376 2,5265 24
Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar 2,0376 2,5265 24
Kurşunsuz benzin 98 oktan 2,0376 2,6485 30
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 2,0376 2,6485 30
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri 2,0376 2,6485 30

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