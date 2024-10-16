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        Haberler Gündem Güncel Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Çankırı'da dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından bıçakla yaralanan 45 yaşındaki Dilek Dikmen tedavi gördüğü hastanede 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:29
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        Dilek'ten 27 gün sonra acı haber!
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        Çankırı'da 49 yaşındaki Aydın Yücedağ ile dini nikahlı eşi 45 yaşındaki Dilek Dikmen arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Yücedağ, Dilek Dikmen'i bıçaklayarak ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Dikmen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

        Dikmen, 27 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan Aydın Yücedağ ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #kadın cinayeti
        #Çankırı
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