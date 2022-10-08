Eşini 6 kez bıçakladı! Pişkin savunma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Pişkin savunma! Son dakika: Eşini 6 kez bıçaklayıp kaçtı! - Güncel haberler
ABONE OL

Eşini 6 kez bıçakladı! Pişkin savunma!

Ordu'da, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü, 6 yerinden bıçakla yaralayıp kaçan, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla dere kenarında yakalanan Naci Türk, adliyeye sevk edildi. Türk, ifadesinde, "İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi

Pişkin savunma! Son dakika: Eşini 6 kez bıçaklayıp kaçtı! - Güncel haberler
Eşini 6 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
0:00 / 0:00
DHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 3 Ekim sabahı, Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta, Naci Türk (38), iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün (36) 1'inci kattaki evine iskeleyle balkondan girdi.

6 KEZ BIÇAKLADI KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbarla adrese gelen ekipler, yaralı Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. 2 çocuk annesi Türk'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU YAKALANDI

Olay sonrası Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk'ün, ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi'ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı.

Türk, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Naci Türk, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleriyle Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada Canan Türk'ün yakınları, Türk'e tepki gösterdi. Naci Türk, polisteki ifadesinde eşinin, çocukları üzerinden almak istediğini söyleyerek, "Eşimle benim arama akrabalarım girdi. Bu nedenle eşimle aram bozuldu. Daha sonra boşanma aşamasına geldik. Bana komplo kurdular.

"BİR CAHİLLİK YAPTIM" SAVUNMASI

Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DGS ek tercih başvurularında son günler! DGS ek tercih başvuru tarihi nedir?
GÜNDEM DGS ek tercih başvurularında son günler
Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz
GÜNDEM Babacan: Seçim tarihi çıkınca karar vereceğiz
Engelliyi döverek öldürmekle suçlanan baba-oğlun beraatine itiraza ret
GÜNDEM Baba ve oğluna beraat kararına itiraz!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika başörtüsü ve seçim tarihi mesajı! - Haberler
GÜNDEM Bahçeli'den başörtüsü ve seçim tarihi mesajı
O anlar kamerada! Öldüren kavga! - Günün Haberleri
GÜNDEM O anlar kamerada! Öldüren kavga!
Son dakika haberleri | Husumetlileri ile karşılaştı! Sokakta infaz!
GÜNDEM Husumetlileri ile karşılaştı! Sokakta infaz!
Son dakika: Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 120'nin altına düştü
GÜNDEM "Türkiye'deki terörist sayısı 120'nin altına düştü"
Son dakika: Meteoroloji'den yarın Doğu Karadeniz için sel uyarısı
GÜNDEM Meteoroloji'den yarın Doğu Karadeniz için sel uyarısı
İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu ertelendi
GÜNDEM İstanbul 2 No'lu Barosu genel kurulu ertelendi
FACİA! Son dakika: 2 TIR bir aracı biçti! 3 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM 2 TIR bir aracı biçti! 3 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.