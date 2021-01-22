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Eşini tornavidayla öldürmeye teşebbüs eden sanık 10 yıl hapisle cezalandırıldı

Esenler'de, boşanma davası için adliyeye giderken barışma teklifini reddeden eşini tornavidayla öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılanan Davut Gençalp, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini tornavidayla öldürmeye teşebbüs eden sanık 10 yıl hapisle cezalandırıldı
AA

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Davut Gençalp, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı bir önceki celse açıkladığı, öldürme kastıyla hareket eden ancak eylemi teşebbüs aşamasında kalan sanığın, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrarladı.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Davut Gençalp, "Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Yaklaşık bir yıldır cezaevindeyim. Mağdurum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Davut Gençalp'i, mağdur Büşra Gençalp'e karşı gerçekleştirdiği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, suçun işleniş şeklini ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme, Davut Gençalp'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, şartları oluşmadığından sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini uygulamadı.

Sanığı ayrıca "tehdit" suçundan 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, geçmişteki sabıka durumu, hali ve kişilik özellikleri ile atılı suçun niteliği gereği somut bir zararın bulunmaması dikkate alındığında, sanığın ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirtti. Mahkeme, bu gerekçeyle sanık hakkında "tehdit" suçundan verilen ceza hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Büşra Gençalp ile sanık Davut Gençalp'in boşanma aşamasında oldukları, anlaşmalı boşanmak için 6 Eylül 2016'da adliyeye gittikleri anlatılıyor.

Yolda sanığın barışmak istediğini söylediği ancak müştekinin bunu kabul etmediği aktarılan iddianamede, sinirlenen sanığın aracın torpidosundan aldığı tornavidayı cebine koyduğu, aracını Esenler'de otoban kenarına çektiği, müştekiyi yere yatırarak boğazını sıktığı, burnunu ısırdığı ve "Ecelin benim elimden olacak." şeklinde sözler söylediği kaydediliyor.

İddianamede, Davut Gençalp'in, doktor raporuna göre eşini tornavidayla basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı belirtilerek, sanık hakkında "tehdit" ve "eşini silahtan sayılan tornavida ile kasten yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, sanık Davut Gençalp "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 2 yıl hapse mahkum edilmişti.

- İtiraz üzerine hüküm bozuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, dosya içerisinde bulunan ve olay sonrası Büşra Gençalp'in durumunu gösteren fotoğrafların incelenmesinde baş, boyun ve vücudunun tornavida darbesi sonucu kanlar içinde kaldığının, bitkin vaziyette olduğunun anlaşıldığını belirtmişti.

Dairenin kararında, doktor raporunun yetersiz kaldığı ve bu haliyle Büşra Gençalp'e yönelik eylemin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceği, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiği kaydedilmişti.

Dairenin, sanık hakkındaki hükmü bozarak dosyayı gönderdiği Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada Davut Gençalp hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmış, ikinci duruşmaya katılan sanık tutuklanmıştı.

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