Eşini ve kuzenini öldürdü! Yasak aşk iddiası!

DHA

Rize'nin Çayeli ilçesi Demirhisar köyünde dün saat 14.00 sıralarında kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı.

İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Fatih Mehmet Bülbül (44), eşi Yeliz Bülbül (46) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği, evinin yakınındaki çay bahçesinde gördüğü kuzeni Şaban Ali Bülbül´e (54) tabanca ile ateş etti.

ÖNCE KUZENİNİ SONRA EŞİNİ VURDU

Bülbül, ardından silah seslerini duyup evden çıkan eşi Yeliz Bülbül´e de ateş etti. Şaban Ali Bülbül ile Yeliz Bülbül kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül´ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

İki kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.