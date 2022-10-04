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Eski başkan Trump, CNN'e 'iftira' suçlamasıyla 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD haber kanalı CNN'e hakaret davası açarak 475 milyon dolar tazminat talep etti. Trump, CNN'in kendisine karşı bir "iftira ve karalama kampanyası" yürüttüğünü iddia etti.

Eski başkan Trump, CNN'e 'iftira' suçlamasıyla 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı
Trump'tan CNN'e 475 milyon dolarlık dava
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HABERTURK.COM

Trump, Florida, Fort Lauderdale'deki ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada, CNN'in kendisini siyasi olarak yenmek için önde gelen bir haber kuruluşu olarak 'etkisini' kullandığını iddia ediyor.

Trump davada CNN'nin kendisine karşı "ırkçı", "Rus uşağı", "isyancı" ve "Hitler" gibi küçük düşürücü etiketler kullandığını öne sürdü. Eski başkan, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde aday olmasından CNN'in 'korktuğunu' öne sürdü.

Eski başkanın avukatları, "CNN, iddialı bir 'güvenilir' haber kaynağı olarak iddia edilen muazzam etkisini, davacıyı izleyicilerinin ve okuyucularının zihninde karalamak için kullanmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

CNN dava hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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