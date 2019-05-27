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Eski Cami'deki "Kabe taşı"na ziyaretçi ilgisi

AA

Edirne'nin abidevi eserlerinden Eski Cami'de, Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kabe taşı

Edirne'deki sultan yadigarı camilerden olan Eski Cami'nin mihrap duvarında yer alan Kabe taşı, inanç turizmi kapsamında ramazan ayında kente gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Eski Cami müezzini Hasan Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mihrap ile minber arasında kalan kısımda yer alan siyah renkli taşa "Rükn-ü Yemani" denildiğini ve bu taşın Kabe'de Yemen tarafını gösterdiğini söyledi.

Taşın caminin inşası sırasında konulduğunu anlatan Cerrah, şöyle konuştu:

"Bu camimizin öne çıkan özelliklerinden birisi de içinde Kabe taşını bulundurması. Camimizdeki Kabe taşı, Kabe'deki dönüş istikametinde 'Hacer-ül Esved' köşesinden bir önceki köşede yer alan Rükn-ü Yemani köşesinden kopan bir taştır. Bu taşın buraya gelişiyle ilgili farklı rivayetler vardır. Kabe'de hac veya umre görevini yerine getiren bir kişi Rükn-ü Yemani'den kopan bir parçayı cami inşası sırasında buraya getirmiş ve bu taş bugünkü yerine monte edilmiştir."

Cerrah, camiye gelen ziyaretçilerin en çok Rükn-ü Yemani'yi merak ettiklerini ve taşın olduğu bölüme ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

"RAMAZAN AYINDA CAMİMİZE VE RÜKN-Ü YEMANİ'YE İLGİ ÇOK YOĞUN"

Ziyaretçilere taşı görüp bir dua etmeleri tavsiyesinde bulunduklarını belirten Cerrah, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimize; 'Ya Rabbi bunu kaynağında bize göstermeyi nasip eyle' şeklinde dua etmelerini öneriyoruz. Kabe'yi gören kardeşlerimiz de o kutsal mekanı bir kez daha görmek için dua edebilirler. Bu taş Kabe'nin kendisinden bir iz. Bu taşın zamanında buraya konmasının sebebi, Kabe'ye gidemeyen kardeşlerimizin Kabe'yle olan aşkının ve sevgisinin her zaman taze tutulmasıdır.

Günümüzde de bu taşı ziyaret eden kardeşlerimiz Kabe'den bir izi görerek Kabe'ye olan sevgisini canlı tutabiliyor. Ramazan ayında camimize ve Rüknü Yemani'ye ilgi çok yoğun. Ziyaretçiler camimize gelip dua ediyorlar. Allah dualarımızı kabul eylesin."

ESKİ CAMİ

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve Sultan I. Mahmud döneminde tamirat gören cami, Edirne’de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi’nin karşısında yer alıyor.

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