Eski Fenerbahçeli Arthur Zico, Paris'te soyguna uğradı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilya efsanesi Zico, Paris'te 500 bin Euro'luk soyguna uğradı.

Brezilya Olimpiyat delegasyonu üyesi olan efsane isim, oyunların başlamasına kısa bir süre kala şok yaşadı. Fransa basınında Le Parisien'in haberine göre Zico'nun içinde toplam 500 bin Euro'luk kişisel eşyasının yer aldığı çantası çalındı.