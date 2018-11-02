Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda kazandıkları şampiyonluklarla iz bırakan futbolcular Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski takımına destek mesajı yayınladılar.

Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melo, eski bir görselini kullanırken, adının simgeleştiği "Pitbull" yürüyüşlü bir sevincini paylaştı. Brezilyalı futbolcu, paylaşımında "İyi şanslar arkadaşlar, En Büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Derbiyle ilgili olarak paylaşım yapan diğer bir isim ise Tomas Ujfalusi oldu. Çek futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ve yine bizim için büyük bir oyun var... İyi şanslar Galatasaray" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ