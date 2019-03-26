Eski helikopteri otele çevirdi

9 | 38

Uzun süredir hurdaya çıkmış vaziyette bekleyen, yine de değeri yarım milyon dolar civarında olan eski uçak, sanırım biraz da turizme katkısı olur düşüncesiyle, San José Havaalanı tarafından projesinde kullanması için mimar Allen Templeton’a hibe edilmiş.