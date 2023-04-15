Eski muhtara köyün girişinde kanlı infaz!

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, Ahmet T. (35) ve Ömer T. (29) daha önceden alacak verecek dolayısı ile husumetli oldukları eski köy muhtarı Seyit Aktaş (67) ve Murat Aktaş (38) ile karşılaştıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktı.