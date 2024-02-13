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        AK Parti´li Akar: Gazze´de bugüne kadar 12 bin çocuk katledildi

        AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsrail´in saldırıları altındaki Gazze´de katliam yapıldığını ifade ederek, "İnsanları güneye doğru sürdüler, şimdi yüzbinlerce insan Refah´ta toplandı. Dün de orayı bombaladılar. Oradaki çoluğu, çocuğu katlettiler, katletmeye devam ediyorlar. 12 bin çocuk bugün itibariyle 7 Ekim´den beri katledildi. Bir değil, 5 değil, 10 değil, 100 değil, 1000 değil, tam 12 bin çocuk katledildi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 00:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:15
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        AK Parti´li Akar: Gazze´de bugüne kadar 12 bin çocuk katledildi
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        AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İsrail´in saldırıları altındaki Gazze´de katliam yapıldığını ifade ederek, "İnsanları güneye doğru sürdüler, şimdi yüzbinlerce insan Refah´ta toplandı. Dün de orayı bombaladılar. Oradaki çoluğu, çocuğu katlettiler, katletmeye devam ediyorlar. 12 bin çocuk bugün itibariyle 7 Ekim´den beri katledildi. Bir değil, 5 değil, 10 değil, 100 değil, 1000 değil, tam 12 bin çocuk katledildi" dedi.

        Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eskişehir Birlik Vakfı´nın düzenlediği `Türkiye´nin Güvenlik Politikası´ programına katıldı. Programda Akar´ın yanı sıra, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Birlik Vakfı Başkanı Murat Canözer ve birlik üyeleri yer aldı.

        `VEKALET SAVAŞLARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ´

        Türkiye olarak vekalet savaşlarıyla mücadele ettiklerini Rusya-Ukrayna savaşını örnek göstererek anlatan Hulusi Akar, "Ukrayna´ya mühimmat, gıda, sağlık malzemesi sağlıyorlar. Sonra da git savaş diyorlar ve bu devletler ortaya çıkmıyorlar. PKK´yla mücadele de böyle. Üçüncü dünya savaşı başladı. Şimdi hibret diye bir şey çıkardılar, artık savaş ilanı yok. Savaş var mı yok mu? Belli değil. Prox dedikleri yöntem. PKK, YPG, tek başına Türkiye´ye karşı ne yapabilir? Ne yapabilir, hiçbir şey. Kim var arkasında A, B, C hepsi var. Ama ortada kimse var mı? Ortada kimse yok. Onları sürüyorlar ortaya. Vekalet savaşları dedikleri şey bu, biz bununla mücadele ediyoruz" dedi.

        Terör örgütleriyle mücadeleye değinen Akar, şunları söyledi:

        "İki de bir isim değiştiriyorlar. Daha bir sürü isimleri var bunların. Biz diyoruz ki aldanmayın, aldatmayın. Yani YPG eşittir PKK´dır. Bu çok açık ve net. Muhataplarımıza bunu söyledik, söylüyoruz; `Sakın ola YPG farklı bir şey demeyin. Bu bizim aklımıza ihanettir, aklımıza hakarettir, kavga ederiz´ diyoruz. Dolayısıyla bunların ikisi de aynı ve bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Şunu da bilmek lazım, YPG ve PKK hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Hiçbir şekilde, Kürtler de terörist değil, PKK´da, YPG de değil. Bunun ikisini iyi ayırmamız lazım."

        `GAZZE, BÜTÜN DÜNYANIN DENGESİNİ BOZDU´

        İsrail´in saldırısı altındaki Gazze´de katliam yapıldığını ifade eden Akar, bu güne kadar 12 bin çocuğun öldürüldüğünü söyledi. İsrail´in Filistin´e yönelik `etnik temizlik´ yaptığını belirten Akar, "Gazze, bütün dünyanın dengesini bozdu. Bütün dünyanın gündeminde birinci sırada. Bu İsrail´in yaptığı ilk şeyde değil. 2014 yılında Gazze´ye saldırdılar ve 530 çocuk öldü. Normalde başka bir ülkede böyle bir şey olsa, tarih onunla anılır. Fakat bunlar o kadar ahlaksızca yapıyorlar, öyle bir destek sağlıyorlar akıllara zarar. Geldiğimiz noktada bu bir savaş değil, bu bir katliam. Bu katliam öyle bir katliam ki etnik bir temizlik, öyle bir katliam ki soykırım. İnsanları güneye doğru sürdüler, şimdi yüzbinlerce insan Refah´ta toplandı. Dün de orayı bombaladılar. Oradaki çoluğu, çocuğu katlettiler, katletmeye devam ediyorlar. 12 bin çocuk bugün itibariyle 7 Ekim´den beri katledildi. Bir değil, 5 değil, 10 değil, 100 değil, 1000 değil, tam 12 bin çocuk katledildi. Çocuklar korkudan titriyor, `keşke annemle birlikte bende ölseydim´ diyor. 8 bin 190 kadın, bunlarla birlikte toplam 28 bin 176 kişi bugün itibariyle Filistinli katledildi, katliama uğradı" diye konuştu.

        Galeri
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