Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'dan Yenidoğan Mahallesi'ne ziyaret

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yenidoğan Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'dan Yenidoğan Mahallesi'ne ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Yenidoğan Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi.

        Hatipoğlu, Yenidoğan Mahalle muhtarı Sabit Körpe ile buluştu. Muhtar Körpe'den mahallede çözümü istenen sorunlar hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinlerinin ilgisiyle karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

        Yenidoğan Mahallesi'ndeki Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Kazım Tezişçi Gündüz Bakım Ünitesi'ni ziyaret eden Hatipoğlu, kurum müdürü Musa Ünal ile çalışma sınıflarında incelemelerde bulundu.

        Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alıp, bakımevi personeliyle sohbet eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Yaptığınız iş gerçekten çok büyük saygı hak ediyor. Böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için önce devletimize, ardından bu kutsal mesleği seçerek, özveriyle çalıştığınız için de sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok takdir edilesi bir hizmet binası yapılmış. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu tür hizmet binalarının sayısını arttıracağız. Her mahallede kreş, gündüz bakım evi ve kadın sığınma evleri yapılması gerekiyor. Biz, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Çalışan annelerimizin, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Burada engelli kardeşlerimizin sosyal hayata adapte olması konusunda çok hassas çalışmalar yapıldığını gördüm. Bu sebeple hepinizle gurur duyduğumu söylemek istiyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

        Benzer Haberler

        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        GÜNCELLEME - Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözler...
        GÜNCELLEME - Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözler...