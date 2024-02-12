Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Kaçak kazı yapan 3 şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 40 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre derinliğinde 3 çukur açıldığı tespit edildi.

        Operasyonda, dedektör, keser, köşebent demir, 14 kalem pil, paslanmış 7.62 milimetre çapında fişek, paslanmış kovan ve eldiven ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında "2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        - Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17 ayrı olayda, 28 şüpheliye işlem yapıldı. 15 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden çeşitli miktarlarda sentetik hap ve uyuşturucu ile 289 fişek, 32 av tüfeği kartuşu, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmalarda ise 6 olayda, 2 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        - Jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi

        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 05-11 Şubat tarihlerinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen denetimlerde, 8 bin 533 sürücü ve araç kontrol edildi.

        Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

        96 aracın trafikten men edildiği çalışmalarda, alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün belgesi geri alındı.

        Aynı dönemde ekiplerce kontrol edilen 205 okul servis aracından 5'ine çeşitli ihlallerden toplam 18 bin 483 lira para cezası kesildi.

        Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinden geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde seyahat eden yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimler icra ederek bilgilendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        GÜNCELLEME - Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözler...
        GÜNCELLEME - Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözler...
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
        Paşa Mahallesi'nde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        Paşa Mahallesi'nde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı