Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'in ilk kadın başkanı Ünlüce, görevine başladı

        ESKİŞEHİR'de yerel seçimlerde yüzde 51 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ayşe Ünlüce, mazbatasına alarak görevi Yılmaz Büyükerşen'den devraldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'in ilk kadın başkanı Ünlüce, görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de yerel seçimlerde yüzde 51 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ayşe Ünlüce, mazbatasına alarak görevi Yılmaz Büyükerşen’den devraldı. Çok çalışacaklarının sözünü veren Ünlüce, “Bu seçimin kaybedeni yok. Oy veren, vermeyen tüm hemşerilerimin belediye başkanıyım. Hangi partiden olursa olsun” dedi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayşe Ünlüce, yaklaşık yüzde 51 oy alarak başkan seçildi. Eskişehir İl Seçim Kurulu’nca tamamlanan resmi işlemlerin ardından bugün Ünlüce’nin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer merkez ilçe belediyesi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da mazbatalarını aldı.

        Eskişehir Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Yılmaz Büyükerşen ve Ayşe Ünlüce ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde Türk bayraklarıyla karşılandı. Makam odasındaki devir teslim törenin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Yılmaz Büyükerşen, başkanlık görevine veda ettiğini ifade ederek, “Size bir şey söyleyeyim mi? Yaptığım şeyler ne kadardır bende bilmiyorum sayısını, arkadaşlar tutuyorlardır hesabını, belgelerde de var. Ama size bir belediye sarayı bırakamadım. Son dönemlerde gezdiğim şehirlerde, belediyelerin A’dan Z’ye ithal malı mermerlerle birlikte nasıl binalar yaptığını gördüm. Sarayla yarış içerisine girmişler hepsi. Ben Eskişehir aşığıyım, Eskişehir’i ve bu Eskişehir topraklarında yetişmiş, kardeşim ferasetine, feragatine her yönüyle kefil olduğum sizlere, diğer iki merkez ilçe belediye başkanlarıyla, ilçelerdeki belediye başkan adaylarımla kadın ve erkek Belediye Meclis üyelerini sizlere emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

        'BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK'

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de çok çalışarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

        “Eskişehir Büyükşehir belediyemizin başkanlık makamında sevgili benim hocam, çınarımız, şansımız, büyükşehir belediye başkanımızdan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mührünü teslim aldım. 25 yıldır, çeyrek asırdır, bu şehre hizmet eden, Eskişehir’i farklı bir belediyecilik anlayışıyla tanıştıran ve bizim her zaman, kent kimliğimizle gurur duyduğumuz, bu şehri yaratan, sevgili Yılmaz Büyükerşen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni yok. Oy veren, vermeyen tüm hemşerilerimin belediye başkanıyım. Hangi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımın, büyükşehir belediye başkanıyım. Biz asla ayrışmadan, asla farklılaştırmadan, ötekileştirmeden, hep birleşerek, hep direnerek, hep barışarak birlikte hizmet edeceğiz bu şehre diyorum. 14 ilçemiz ve 540 mahallemize adaletle en ücra köşelerine kadar hizmet götüreceğiz. Ne demiştik hep mitinglerde, 'kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız' demiştik. Şimdi de diyoruz ki 'beraber, çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce mazbatasını aldı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce mazbatasını aldı
        Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kavgada tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
        Eskişehir'de kavgada tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
        Mihalıççık'ta 1 hektar ormanlık alan yandı
        Mihalıççık'ta 1 hektar ormanlık alan yandı
        Aç bırakılıp eziyet edilen Elif Nur'un ölümünde babaanneye 29 yıl, halaya 2...
        Aç bırakılıp eziyet edilen Elif Nur'un ölümünde babaanneye 29 yıl, halaya 2...
        Eskişehir'de kız çocuğunun bakımsızlıktan ölümüyle ilgili davada babaanne i...
        Eskişehir'de kız çocuğunun bakımsızlıktan ölümüyle ilgili davada babaanne i...