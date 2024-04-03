Eskişehir'in ilk kadın başkanı Ünlüce, görevine başladı

ESKİŞEHİR’de yerel seçimlerde yüzde 51 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ayşe Ünlüce, mazbatasına alarak görevi Yılmaz Büyükerşen’den devraldı. Çok çalışacaklarının sözünü veren Ünlüce, “Bu seçimin kaybedeni yok. Oy veren, vermeyen tüm hemşerilerimin belediye başkanıyım. Hangi partiden olursa olsun” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayşe Ünlüce, yaklaşık yüzde 51 oy alarak başkan seçildi. Eskişehir İl Seçim Kurulu’nca tamamlanan resmi işlemlerin ardından bugün Ünlüce’nin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer merkez ilçe belediyesi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da mazbatalarını aldı.

Eskişehir Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Yılmaz Büyükerşen ve Ayşe Ünlüce ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde Türk bayraklarıyla karşılandı. Makam odasındaki devir teslim törenin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Yılmaz Büyükerşen, başkanlık görevine veda ettiğini ifade ederek, “Size bir şey söyleyeyim mi? Yaptığım şeyler ne kadardır bende bilmiyorum sayısını, arkadaşlar tutuyorlardır hesabını, belgelerde de var. Ama size bir belediye sarayı bırakamadım. Son dönemlerde gezdiğim şehirlerde, belediyelerin A’dan Z’ye ithal malı mermerlerle birlikte nasıl binalar yaptığını gördüm. Sarayla yarış içerisine girmişler hepsi. Ben Eskişehir aşığıyım, Eskişehir’i ve bu Eskişehir topraklarında yetişmiş, kardeşim ferasetine, feragatine her yönüyle kefil olduğum sizlere, diğer iki merkez ilçe belediye başkanlarıyla, ilçelerdeki belediye başkan adaylarımla kadın ve erkek Belediye Meclis üyelerini sizlere emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.