Mihalıççık'ta 1 hektar ormanlık alan yandı

Karaçam koru ormanında etkili olan ve zaman zaman tepe yangınına dönüşen olayda, alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 iş makinesi, 76 personel ve 15 gönüllü ile alevlere müdahale etti.

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