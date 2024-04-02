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        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:19
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        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "güncel il yapılanması" soruşturması kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağladıkları, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları, yeni eleman temini için çalışmalar yürütüp, firari ve kaçak durumunda olanlara gaybubet evi ayarladıkları, yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri, esnaf yapılanmasında faaliyet gösterip örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edildi.

        Şüpheliler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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