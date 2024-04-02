Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağladıkları, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları, yeni eleman temini için çalışmalar yürütüp, firari ve kaçak durumunda olanlara gaybubet evi ayarladıkları, yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri, esnaf yapılanmasında faaliyet gösterip örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edildi.

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