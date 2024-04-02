Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki otizmli Ahmet Kaan Aktaş, özel eğitim öğretmeniyle yaklaşık bir yıldır süren müzik dersleri sayesinde davul ve bateri çalmayı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli Ahmet Kaan hayatın ritmini öğretmeniyle yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki otizmli Ahmet Kaan Aktaş, özel eğitim öğretmeniyle yaklaşık bir yıldır süren müzik dersleri sayesinde davul ve bateri çalmayı öğrendi.

        Küçük yaşlarda otizm tanısı konulan Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Özel Alt Sınıfı 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Kaan'ın annesi Emine Aktaş, oğlunun sosyal hayata uyum sağlaması için arayışa girdi.

        Komşusu olan özel eğitim öğretmeni Serkan Can'ın müzik çalışmalarının olduğunu öğrenen Aktaş, kendisine ulaşıp Ahmet Kaan'ın müziğe merakından bahsetti.

        Can ile yaklaşık bir yıl önce haftada iki saat ritim, davul ve bateri derslerine başlayan Ahmet Kaan, bu enstrümanları çalmayı öğrenmesi ve dikkat süresinin artmasının yanı sıra konser için kente gelen bazı sanatçılarla bir araya gelme imkanı buldu.

        Çeşitli etkinliklerle sosyalleşen Ahmet Kaan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ramazan davulu çalarak komşularını ziyaret etti. Ahmet Kaan'a teşekkür eden komşular, ikramlarda bulundu.

        Anne Emine Aktaş en büyük şanslarının, özel eğitim öğretmeni Serkan Can olduğunu vurguladı.

        Can'ın oğluna eğitim verirken asla pes etmediğini dile getiren Aktaş, "Ahmet Kaan'ın yapabileceğini biliyorum ama bazı şeyleri söylemekte yetersiz kalıyoruz. İnsanların, 'Otizmli, yapamaz zaten', 'Dokundurtmaz kendine', 'Yok, olmuyor, şunu yapamadık' gibi ifadelerine karşı 'Aslında isteyince oluyor' demek istiyorum. Çocukla o frekansı yakalayınca çok güzel şeyler oluyor. Bu da onun bir örneği." ifadesini kullandı.

        Aktaş, oğlunun müzik derslerinden keyif alarak yola devam etmesine özen gösterdiklerini belirtti.

        Bazen nazlandığını, böyle durumlarda müzik eğitimine ara verdiklerini aktaran Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Zorla değil de severek yaptırıyoruz. Çünkü zorla yaptırdığımız zaman kısa sürede başarı katedebiliyoruz ama bu uzun mesafede olmuyor. İçine kapanmaya neden oluyor. Biz böyle mutluyuz. Benim hep hayalimdi. Bu müzikle olacakmış, mutluyum. Herkesin görmek istemediği çocuk şu an sahnede. Herkes onu alkışlıyor. Bu benim için inanılmaz bir duygu."

        - "İleride bir açık hava konseri neden olmasın"

        Baba Erdal Aktaş, Ahmet Kaan'ın müziğe olan yeteneğinin öğretmeni sayesinde ortaya çıktığını anlattı.

        Oğlunun müzikteki başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

        "Bu durumdan çok memnunuz. Aklımızdan böyle bir şey hiç geçmiyordu, düşünmüyorduk. Şu an bulutların üstündeyiz. Biz Ahmet Kaan'la normalde bir adım ileri gitmeyi düşünürken bu durum sayesinde koşmaya başladık. İleride bir konser vermesini istiyoruz. Halkın, insanların içine girsin. Daha öncesinde mesela biz sese çok duyarlıydık. Hiçbir seste rahat duramazdık. Bir düğünde duramazdık. Şu an bir düğünde durup düğünü tamamlayabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şey. İleride bir açık hava konseri neden olmasın."

        - "Doğru eğitimle gündelik hayatlarına rahatlıkla devam edebiliyorlar"

        Odunpazarı ilçesindeki Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulunda görevli öğretmen Serkan Can, AA muhabirine, doğru eğitimle otizmli bireylerin gündelik hayatlarına rahatlıkla devam edebildiğini söyledi.

        Bu durumu Ahmet Kaan ile müzik sayesinde başardıklarını belirten Can, "Amacımız aslında yaşadığımız duruma bir farkındalık kazandırmak. Çünkü otizmli bireyler bunu yapabiliyorlar. Otizmli çocuklar öğrenebiliyorlar. Otizm bir hastalık değil sadece bir farklılık. Herkese bunun mesajını vermek istiyoruz." diye konuştu.

        Can, Ahmet Kaan'ın öğrenmeye karşı dirençli olduğunu ancak bunu doğru metotlarla aşabildiklerini dile getirdi.

        Onun toplumsal hayata katılımı için sahne aldıklarını, bunun için okullara gittiklerini aktaran Can, şu bilgileri verdi:

        "Bateri çalışmalarına yoğurt kovalarıyla başladık. Elimizde enstrüman yoktu, sadece inancımız vardı. 'Nasıl yapabiliriz?' dedik. 'Yoğurt kovalarıyla başlayalım' dedik. Daha sonra bunu projeye döktük. Ahmet Kaan'ın babası Erdal Bey'in çalıştığı şirkete bir proje sunduk. Okulumuza şu anda herhalde Türkiye'deki en donanımlı müzik sınıfını kurdular. Bu, Ahmet Kaan'ın parmakları ve başarısı sayesinde. Şu an her şeyimiz var. Onun okulunda bütün enstrümanlarımız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak

        Benzer Haberler

        TEI, 3 uluslararası ödüle layık görüldü
        TEI, 3 uluslararası ödüle layık görüldü
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ünlüce, seçim sonuçların...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ünlüce, seçim sonuçların...
        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahiplerine destek olu...
        Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahiplerine destek olu...
        Ayşe Ünlüce, 32 erkekten sonra Eskişehir'in ilk kadın başkanı oldu
        Ayşe Ünlüce, 32 erkekten sonra Eskişehir'in ilk kadın başkanı oldu
        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlandı
        Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlandı
        Eskişehir'de CHP'li Ünlüce başkan seçildi; ilçelerin 8'ini CHP, 4'ünü AK Pa...
        Eskişehir'de CHP'li Ünlüce başkan seçildi; ilçelerin 8'ini CHP, 4'ünü AK Pa...