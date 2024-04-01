Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de CHP'li Ünlüce başkan seçildi; ilçelerin 8'ini CHP, 4'ünü AK Parti, 1'er belediyeyi de DSP ve BBP kazandı

        ESKİŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de CHP'li Ünlüce başkan seçildi; ilçelerin 8'ini CHP, 4'ünü AK Parti, 1'er belediyeyi de DSP ve BBP kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’li Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlçelerin 8’ini CHP, 4’ünü AK Parti, 1'ini DSP, 1'ini ise BBP kazandı.

        Eskişehir’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP’li 8 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 4 belediye, DSP ve BBP ise 1’er ilçe başkanlığını kazandı.

        ÜNLÜCE KİMDİR?

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili olan eşi Aydın Ünlüce'yi geçen yıl mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ünlüce, Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Türk Telekom A.Ş. ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde hukuk müşaviri olarak görev alan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 1'inci Hukuk Müşaviri oldu. 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevine getirilen Ünlüce, 2024 yerel seçimleri sürecinde görevinden istifa etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan ile İl Başkanı Albayrak...
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan ile İl Başkanı Albayrak...
        Eskişehir'de başkan adayları oylarını kullandı
        Eskişehir'de başkan adayları oylarını kullandı
        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, oyunu kullandı
        CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, oyunu kullandı
        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, oyunu kullan...
        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, oyunu kullan...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, oyunu kullandı
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, oyunu kullandı
        Eskişehir'de ilk oylar sandıkta
        Eskişehir'de ilk oylar sandıkta