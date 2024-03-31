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        Eskişehir'de ilk oylar sandıkta

        ESKİŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:00
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        Eskişehir'de ilk oylar sandıkta
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        ESKİŞEHİR'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Sabah erken saatlerde gelenler, okul ve sınıf önlerinde kuyruk oluşturdu.

        Yüksek Seçim Kurulu tarafından Eskişehir'de 2'si merkez 14 ilçede 696 bin 427 seçmen için 2 bin 361 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah saatlerinde Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi'ne gelenler, oy verme saatinin gelmesini bekledi. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 farklı oy pusulasına 'evet' mührü basarak şeffaf sandıklarda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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