BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki mitingde konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün köylerimize, mahallelerimize adil ve eşit bir şekilde hizmetleri getireceğiz. Bugüne kadar Günyüzü'müzün bekleyip de alamadığı hizmetlerin tamamını Allah'ın inayeti ve yardımıyla ilçeme, memleketime getireceğiz ve burayı kalkındıracağız, şahlandıracağız." dedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Destici, bu coğrafyada ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığın yapıldığını, her şart ve zamanda üretimin desteklenmesi konusunda gereken bütün adımları attıklarını söyledi.

Yaşanan zorlukları ve talepleri bildiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti: "Çiftçimizin ekerken biçerken kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'nin ve KDV'nin kaldırılması noktasındaki ısrarımız, kaldırılıncaya kadar sürecektir. Sulu tarım ile kuru tarım arasında adeta dağlar kadar fark vardır. Kuru tarımda bir sene ekersin düşük ürün alırsın, ikinci sene nadasa bırakırsın. Sulu tarımda her sene ekersin ve her sene yüksek verim alırsın. Kuru tarım ile sulu tarımı kıyasladığımızda neredeyse iki yıllık ortalaması 1'e 8 gibi gelir. Onun için arazilerimizin sulanması gerekmektedir. Sulamada elektrikte daha önce yüzde 35 gibi bir destek vardı, maalesef o kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımızla görüştüm. Bu desteğin tekrar gelmesi noktasında bizimle aynı fikirde olduklarını söylediler. İnşallah, Hazine ve Maliye Bakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşmeler neticesinde çiftçimizin kullanacağı elektrikteki yüzde 35 desteği geri getireceğiz." diye konuştu.

Destici, en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesinde kaldığını dile getirerek, bu rakamın asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini anlattı. - "Birlikteliğimizden rahmet doğacak" Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak büyükşehirlerde tam ittifakla seçime gireceklerini hatırlatan Destici, "Günyüzü'nde de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğiyle beraber seçimlere katılıyoruz. Cumhur İttifakı partilerimize özellikle AK Parti teşkilatımıza, Büyük Birlik Partisi teşkilatımıza tam bir uyum içerisinde çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Buradan sadece teşkilat mensuplarımız değil, sadece meclis üyelerimiz değil bu işin ortağısınız. Her biriniz bu işin mesuliyetini taşıyorsunuz. Bakın büyük bir birlik oluşturduk. Burada birlikteyiz. Bu birlikteliğimizden rahmet doğacak." diye konuştu.

BBP, Günyüzü'nde Cumhur İttifakı'yla seçimi kazandığında bütün vatandaşlara adil ve eşit bir şekilde hizmetleri getireceğini vurgulayan Destici, "Bütün köylerimize, mahallelerimize adil ve eşit bir şekilde hizmetleri getireceğiz. Bugüne kadar Günyüzü'müzün bekleyip de alamadığı hizmetlerin tamamını Allah'ın inayeti ve yardımıyla ilçeme, memleketime getireceğiz ve burayı kalkındıracağız, şahlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu. Mustafa Destici, birlik ve beraberliklerini 31 Mart'ta sandığa taşımak zorunda olduklarını vurguladı.