Eskişehirli tiyatrocu 20 yıldır ramazan aylarında Karagöz oynatıyor

Eskişehir'de tiyatro sanatçısı Hüseyin Demir, 20 yıldır ramazan aylarında her pazar Karagöz ile Hacivat temsiliyle izleyici karşısına çıkarak gölge oyunu geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

Haller Gençlik Merkezi'nde kurduğu sahnede iftar saatinden önce 1 saat süren gösteriler düzenleyen 41 yaşındaki Demir, izleyicileri de oyuna dahil ederek oyunlarının katılımcı olmasını sağlıyor.

İlk gösterisini yıllar önce ağabeyi aracılığıyla edindiği figürlerle yapan Demir, oyunlarına 20 senedir ramazan aylarında her pazar devam ediyor.

Temsillerinin büyükleri de etkilediğini belirten Demir, "Bazen yetişkinlerin çok tatlı bir gülümsemeyle izlediğini görüyorum. Hem gülüyorlar hem eğleniyorlar. Duydukları, hayal ettikleri anıları canlanıyor. Çocukluklarında seyretmedikleri şeyleri şimdi çocuklar gibi seyrediyorlar." dedi.

Demir, kullandığı figür ve sahnenin tamamen kendi tasarımı olduğunu dile getirdi.

Klasik unsurları bugünün araçlarıyla hazırladığını aktaran Demir, "Normalde Karagöz ile Hacivat oyununun orijinali deve ya da dana derisine çizilir ve boyanır. Ancak artık günümüz teknolojisi geliştiği için figürleri bilgisayarda tasarlayıp şeffaf malzemelere bastığımızda daha renkli bir dünya yaratabiliyoruz. Çocuklar için biraz daha ilgi çekici bir hale getirebileceğimiz bir tasvir ortaya koyabiliyoruz. Eski Karagöz ile Hacivat metinleri yetişkinlere yönelik. Karagöz ve Hacivat çok kavga ederler, çok tartışırlar. Ancak bunun yanı sıra birbirlerini de çok severler. Birbirlerinin bir bütün olduklarını düşünürler. Sevgi, dostluk gibi kavramları esas olarak öne çıkarıyorum. Kimi zaman çocuklar için gösterilerde sağlıklı beslenme, spor gibi konulara değindiğim oluyor." dedi.