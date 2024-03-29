Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Adliyesi'nde şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı

        Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 9. yılında Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Adliyesi'nde şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 9. yılında Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen programla anıldı.

        Terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan makam odasında şehit edilen Kiraz'ın ismi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında yapımı tamamlanan toplantı salonuna verildi.

        Kiraz'ın adının verildiği salonda düzenlenen anma programında, adliye mescidi din görevlisi Zeynel İlhan tarafından şehit savcı için dua edildi.

        Şehit Savcı Kiraz için hazırlanan anma videosunun izlendiği anma programına, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Aysel Demirel ve Havvanur Yurtsever, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, başsavcı vekilleri ve çok sayıda savcı ile yargı çalışanı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı
        Eskişehir'de geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı
        TEI yerli havacılık motorlarının sertifikasyonu için "Tasarım Organizasyonu...
        TEI yerli havacılık motorlarının sertifikasyonu için "Tasarım Organizasyonu...
        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
        Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, "Odunpazarı Cumhur Yü...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, "Odunpazarı Cumhur Yü...
        Eskişehir Şehir Hastanesinde çocukların solunum sistemi kontrolünü kolaylaş...
        Eskişehir Şehir Hastanesinde çocukların solunum sistemi kontrolünü kolaylaş...
        Mevsim değişiklikleri bal üretimini ve arıcılığı olumsuz etkiliyor
        Mevsim değişiklikleri bal üretimini ve arıcılığı olumsuz etkiliyor