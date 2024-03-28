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        Eskişehir Şehir Hastanesinde çocukların solunum sistemi kontrolünü kolaylaştıracak işlem başladı

        Eskişehir Şehir Hastanesi çocuklara yönelik fleksible bronkoskopi (akciğerlerdeki ana hava yollarının, ucunda kamera olan esnek bir cihazla değerlendirilmesi) işlemine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:31
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        Eskişehir Şehir Hastanesinde çocukların solunum sistemi kontrolünü kolaylaştıracak işlem başladı
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        Eskişehir Şehir Hastanesi çocuklara yönelik fleksible bronkoskopi (akciğerlerdeki ana hava yollarının, ucunda kamera olan esnek bir cihazla değerlendirilmesi) işlemine başlandı.

        Başhekimlikten yapılan açıklamada, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde yenilikçi ve etkili bir yöntem olan fleksible bronkoskopi işlemiyle çocukların solunum sistemi sağlığını daha iyi yönetme ve teşhis süreçlerini hassas bir şekilde gerçekleştirebilmek için önemli adım atıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, solunum yollarındaki sorunları teşhis ve tedavi etmek için kullanılan güvenli ve etkili bir yöntem olan işlemle çocuklarda genel anestezi altında ameliyathane ortamında güvenli hava yolu sağlanarak gerçekleştirildiği belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, solunum yolu hastalıklarının yanı sıra nadir görülen yeni doğanlarda görülen normal dışı yapısal özelliklerin teşhisinde de kullanılabileceği bildirildi.

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