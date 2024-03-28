Eskişehir'de ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelilerin N.F. ve S.U. olduğu belirlendi.

Tepebaşı ilçesinde 21 bin lira ve Odunpazarı ilçesinde ise 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

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