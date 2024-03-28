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        Eskişehir'de ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:42
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        Eskişehir'de ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ziynet eşyası hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Tepebaşı ilçesinde 21 bin lira ve Odunpazarı ilçesinde ise 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelilerin N.F. ve S.U. olduğu belirlendi.

        Polis tarafından yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İki şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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