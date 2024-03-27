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        Akşener, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de esnafı ziyaret ederek partisinin adaylarına destek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:45
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        Akşener, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’de esnafı ziyaret ederek partisinin adaylarına destek istedi. Türkiye’de esnafı dolaşarak onların sorunlarını meclise taşıdığını söyleyen Akşener, “Bu kadar uzun süre bir konuda yol yürüyen, iki kişi oldu. Biri rahmetli Süleyman Demirel, biri benim. Yani 3 sene Hakkari’den, Edirne’ye kadar, esnaf gezdim. Bir tanesi dikkat çekmek içindi” dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında hava yoluyla Eskişehir’e geldi. Akşener’i partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil karşıladı. Seçim otobüsüyle kentte tur atan Akşener, daha sonra Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’ne geçti. Esnafı ziyaret eden Akşener, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partisinin adayları Melih Aydın ve Emine Edizgil için oy istedi. Girdiği bir beyaz eşya mağazasında bu zamana kadar sürekli esnafı ziyaret ederek sorunlarını da meclise taşıdığını ifade eden Akşener, “Seçim olduğu için de bütün siyasi partiler, adaylarına oy istiyor. Sizleri ikna etmek üzere dolaşıyoruz. Ben de genel başkan olarak geldim. Hem Melih Aydın’a hem Emine Edizgil’e oy istemeye geldim. Direkt söylemezsiniz, esnafsınız. Ama oylarınızı istiyorum kardeşim. Türkiye’de bu kadar uzun süre bir konuda yol yürüyen, iki kişi oldu. Biri rahmetli Süleyman Demirel, biri benim. Yani 3 sene Hakkari’den, Edirne’ye kadar, esnaf gezdim. Bir tanesi dikkat çekmek içindi. Mesela şu caddeyi, karşılıklı hesaplayalım, çok büyük iki fabrikadan fazla insan istihdam ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin sesinizi duyurabilmek içindi” diye konuştu.

        EMEKLİ MAAŞI ELEŞTİRİSİ

        Sokakta karşılaştığı bir emekliyle de sohbet eden Akşener, emekli maaşlarını yaklaşık 2 aydır gündeme getirdiğini belirterek, "10 bin lira emekli maaşı alan birisinin geçinmesi mümkün değil. Hele kira veriyorsa hiç mümkün değil. Dolayısıyla bu bayram ikramiyesinin mutlaka 7 bin lira olması gerekir. Sizlere seyyanen 10 bin lira zam yapılması gerekir. En düşük emekli maaşının da en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledik biz. Suriyeliye para bulunuyor, Afgan'a para bulunuyor, emekliyle, çiftçiye nasıl para bulunamıyor? Onun için bunlara gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Hamamyolu Caddesi’nde partisinin seçim standını da ziyaret eden Akşener, daha sonra Eskişehir’den ayrıldı.

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