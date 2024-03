Eskişehirli emekli teknisyen 35 yılda binlerce kaset, plak, CD ve DVD biriktirdi

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan emekli Mehmet Ali Yılmaz, gençliğinden bu yana biriktirdiği binlerce parçadan oluşan kaset, plak, CD ve DVD'leri evinin en geniş odasında muhafaza ediyor.

Anadolu Üniversitesindeki 34 yıllık teknisyenlik görevinin ardından 2020'de emekliye ayrılan 64 yaşındaki Yılmaz, gençlik yıllarından bu yana müzik albümlerinin, sinema filmlerinin kaset, plak, CD ve DVD'lerini biriktiriyor.

Yılmaz, koleksiyonuna plakların, yerini kasetlere bıraktığı 1980'lerin sonlarında başladı. Yerli ve yabancı müzik kasetlerini toplamaya başladığı 1989'dan itibaren koleksiyonunu zenginleştiren Yılmaz, müzik seti ve gramofon da satın aldı.

Yılmaz, Türkçe eserlerin yanı sıra yabancı grupların plaklarını da barındırdığını anlattı.

Yabancı plakların çoğunun, dönem eserleri olduğu bilgisini veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"New Age (rahatlama ve pozitif hisler oluşturma amaçlı, çeşitli tarzlarda huzur verici bir müzik) topluyorum. Jean Michel Jarre başta olmak üzere Dead Can Dance, Art off Noise gibi sevdiğim grupların eserlerini elde etmeye özen gösteriyorum. Bunun dışında sinema müzikleri de topluyorum. Topladıklarım oldukça değerli parçalar. Yerli parçaların yarısı da dönem eserleridir. Dünyanın değişik yörelerinden bulabildiğim, erişebildiğim şeyleri topluyorum."