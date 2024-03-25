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        Kadir İnanır'ın 'Tatar Ramazan' bal mumu heykeli müzede

        İSTANBUL'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın bal mumundan yapılan heykeli, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:30
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        Kadir İnanır'ın 'Tatar Ramazan' bal mumu heykeli müzede
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        İSTANBUL'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın bal mumundan yapılan heykeli, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

        Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın bal mumu heykeli, tamamlandı. Heykel, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde sergilenmeye başladı. İnanır'ın 1992 tarihli Tatar Ramazan filmindeki karakterinden esinlenilerek yapılan heykel, pantolon, gömlek ve yelekten oluşurken; kıyafet ve tesbihin bizzat Kadir İnanır tarafından verildiği belirtildi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tedavi gören İnanır'ın Türk sinemasının efsanelerinden biri olduğunu belirterek, "Kadir İnanır'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar temenni ediyorum. Çalışmamız tamamlandı ve bal mumu müzemize İnanır'ın heykeli de eklendi. Ülkemizin yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere tanıtmak, onları anlatmak gibi bir görevimiz olduğu asla unutulmamalı. Umarım kısa sürede kıymetli sanatçımız sağlığına kavuşur ve müzeyi birlikte ziyaret ederiz" dedi.

        200'Ü AŞKIN HEYKEL YER ALIYOR

        19 Mayıs 2013'te açılışı yapılan ve bal mumu heykel müzelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan 'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde, başta Atatürk olmak üzere tarih, kültür, bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan 200'ü aşkın ünlü ismin heykeli bulunuyor. Geliri ise engelli ve kız çocuklarının eğitimine harcanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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