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        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız (3)

        AFYONLULARLAİFTARDA BİR ARAYA GELDİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından bir davet salonunda Afyon Bolvadinlilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:47 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:50
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        Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız (3)
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        AFYONLULARLAİFTARDA BİR ARAYA GELDİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından bir davet salonunda Afyon Bolvadinlilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarda Bakan Işıkhan’ın yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir’de yaşayan Bolvadinliler yer aldı. AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Bakan Işıkhan, “Bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi, daha ilerisi, daha fazlası için çalışıyoruz. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik hale gelen ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz” dedi.

        ‘NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK’

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pandemi ve deprem felaketlerinden Türkiye’nin birlikte ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini anlatarak, “Cumhur İttifakı olarak, cumhurun, yani sizlerin gösterdiği istikamette yürüyoruz. Tabi ülkemizin gücü, büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Gelecek hedeflerimizin en büyük teminatı; bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi kendisi ve AK Parti hükümetleri olarak şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerdir. Biz tüm dünya ülkelerinin iflas bayrağını çektiği, pandeminin zor şartlarında dahi büyümeyi başarabilmiş bir ülkeyiz. Ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bunu sizlerin gösterdiği direnç ve dayanıklılık sayesinde, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroların vizyoner bakış açısı sayesinde başarabildik, hamdolsun. Arkasından gelen asrın afetinde de yine tüm ülkelere örnek olacak bir dayanışma örneği sergilediniz. Birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Bu vesileyle her birinize tekrar şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bu yıl, Türkiye yüzyılının başladığı bir yıl olacak. Türkiye Yüzyılı başlarken, öncelikle bizi engelleyen ve başarısızlığımıza neden olan tüm engellerden kurtulmamız gerekiyor. Eskişehir’in ve sizlerin kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Ben sizlerin ve Eskişehirlilerin 31 Mart akşamı bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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