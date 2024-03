Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah. Ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Sazova Mahallesi’ndeki Türk Dünyası Araştırma Merkezi Amfi Tiyatro’da Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Eskişehir’in büyük potansiyele sahip bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, “Eskişehirlilerde muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için, şehri yönetenler için yol gösterici olmalıdır. Bizler, devlet millet el ele yürümenin, ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birini Eskişehir’de ortaya koyalım istiyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye’yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘EMEĞİN YÜZYILI YAPACAĞIZ’ 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu anlatan Bakan Işıkhan, “Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah. Tabii ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar. Bildiğiniz gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Şu an ‘dünya beşten büyüktür’ diyerek sadece Türkiye’nin geleceğini değil, aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan liderimizin 40 yıllık başarı hikayesinin, belediyecilikle, yerel yönetimler vizyonuyla başladığını unutmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, ülkemizde belediyecilik anlayışını değiştirmiş, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır. Aziz milletimiz ‘yaparsa AK Parti yapar, Erdoğan yapar’ diyerek bu hakikati, bu güveni ortaya koymaktadır” diye konuştu.

‘ESKİŞEHİR'İN 5 YIL DAHA KAYBEDECEK LÜKSÜ YOK’ AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu’nun projelerini takip ettiğini ifade ederek destek isteyen Bakan Işıkhan, “İnşallah 31 Mart’ta Eskişehir gerçek belediyecilikle yola devam edecek. Nebi Hatipoğlu vekilimiz Eskişehir ile özdeşleşmiş, bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız. Eskişehir’in bu kez görevi, AK belediyecilik vizyonu ile Nebi vekilimize vereceğine inanıyorum. Zira, Eskişehir'in bir 5 yıl daha kaybedecek lüksü yok. Dün Konya’yı ziyaret etmiştim. Her gün farklı şehirlere gidiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki, Eskişehir şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda. Nebi başkanımızın projeleri, Eskişehir için ve Eskişehirliler için çok önemli projeler. Çocuklara, gençlere, kadın ve yaşlılara, engelli vatandaşlarımıza yönelik hazırlanan sosyal politika odaklı ve istihdamı geliştirmeyi amaçlayan bu projeleri çok değerli buluyorum. Ayrıca Eskişehir’in sanayisinin ve ekonomisinin dünya ile mücadele edebilecek düzeye gelmesi için yaptığı çalışmaları yakından izliyorum. Artık ezberleri bozup bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Büyük bir potansiyeli boşa harcamayalım. Bu şehre çalışan, üreten, geliştiren yönetimler yakışır. Sizlerin de bu noktada gerekeni yapacağınızdan şüphemiz yok” dedi.