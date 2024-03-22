Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kentteki programına AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Şimşek, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel tarafından karşılandı. Bakan Şimşek, ziyarette teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Daha sonra Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

        Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni

        Benzer Haberler

        Aort damarı yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
        Aort damarı yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
        Eskişehir Valisi Aksoy, iftarda down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bulu...
        Eskişehir Valisi Aksoy, iftarda down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bulu...
        Eskişehir'de kar etkili oldu
        Eskişehir'de kar etkili oldu
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Orman Haftası kutlama...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Orman Haftası kutlama...
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı
        Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı