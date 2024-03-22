Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Daha sonra Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Kentteki programına AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Şimşek, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel tarafından karşılandı. Bakan Şimşek, ziyarette teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

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