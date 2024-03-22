Eskişehir'de kar etkili oldu

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kara yolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 7 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları ve araçlar ile bitkiler karla örtüldü.

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