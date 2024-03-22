Eskişehir'de kar etkili oldu
Eskişehir'de havanın soğumasıyla sabaha karşı kar etkisini gösterdi.
Eskişehir'de havanın soğumasıyla sabaha karşı kar etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 7 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları ve araçlar ile bitkiler karla örtüldü.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kara yolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.
Kent merkezinin karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi.
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