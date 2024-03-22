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        Eskişehir'de kar etkili oldu

        Eskişehir'de havanın soğumasıyla sabaha karşı kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:58
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        Eskişehir'de kar etkili oldu
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        Eskişehir'de havanın soğumasıyla sabaha karşı kar etkisini gösterdi.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 7 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları ve araçlar ile bitkiler karla örtüldü.

        Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kara yolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.

        Kent merkezinin karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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