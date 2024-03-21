Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı
Eskişehir'de, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.
Eskişehir'de, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.
Eskişehir'de kurulu TEI tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen TEI-TF6000, basın mensuplarına tanıtıldı.
Mobil test bremzesinde (test alanı) gösterilen ve Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olma özelliğini taşıyan TEI-TF6000'in birinci prototip motorunun ilk ateşleme testi 27 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirilmişti.
Daha sonra basın mensuplarına TEI'nin 50'nin üzerinde farklı askeri ve sivil motor programı için 2 binden fazla farklı motor parçasını ürettiği İleri İmalat Teknolojileri Binası gezdirildi.
Gazeteciler, TEI'nin depo seviyesi bakımları ve plansız depo seviyesi onarımlarını yaptığı NATO'nun AWACS uçaklarına ait TF33-PW-100A motorunu görme fırsatı da buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.