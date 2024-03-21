Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı

        Eskişehir'de, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.

        ​​​​​​​Eskişehir'de kurulu TEI tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen TEI-TF6000, basın mensuplarına tanıtıldı.

        Mobil test bremzesinde (test alanı) gösterilen ve Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olma özelliğini taşıyan TEI-TF6000'in birinci prototip motorunun ilk ateşleme testi 27 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirilmişti.

        Daha sonra basın mensuplarına TEI'nin 50'nin üzerinde farklı askeri ve sivil motor programı için 2 binden fazla farklı motor parçasını ürettiği İleri İmalat Teknolojileri Binası gezdirildi.

        Gazeteciler, TEI'nin depo seviyesi bakımları ve plansız depo seviyesi onarımlarını yaptığı NATO'nun AWACS uçaklarına ait TF33-PW-100A motorunu görme fırsatı da buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Elif 3 yaşındaydı... Çamaşır makinesinin içine girdi!
        Elif 3 yaşındaydı... Çamaşır makinesinin içine girdi!
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan dikildi
        Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan dikildi
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, üniversite öğrenciler...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, üniversite öğrenciler...
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, fabrika çalışanları ve vatandaşlarla...
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, fabrika çalışanları ve vatandaşlarla...
        TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
        TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
        Eskişehir'de yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Ertuğrulgazi Mahalles...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Ertuğrulgazi Mahalles...