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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Ertuğrulgazi Mahallesi'ni ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:20
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Ertuğrulgazi Mahallesi'ni ziyaret etti
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Hatipoğlu, 9. Bölge Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alıp, eczacıların görüş ve taleplerini dinledi.

        Daha sonra Hatipoğlu, Şahin Caddesi'nde bulunan dolmuş ve taksi duraklarını ziyaret etti. Hatipoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretinde, şoför esnafının yerel yönetimlere olan ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

        Hatipoğlu, araç içi kamera masraflarının belediye tarafından karşılanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Maalesef Eskişehir'de işin erbapları, işi bilmeyenlerin aldığı kararlar istikametinde çalışıyor. Bu sebeple, taksici esnafı için alınan kararlarda da bu mesleği bilen insanların etkili olması lazım. Gelecek dönemde bu problemleri aşacağız. Taksici kardeşlerimizin bir kamera problemi varmış. Buradan müjdeyi vermek istiyorum, inşallah belediye olarak, kameraların takılma masrafını biz karşılayacağız. Kameralarınızı bir bedel almadan biz takacağız. Ay başında yaptığımız lansmanda taksi durakları için de müjdemizi açıklamıştık. İçerisinde tuvaleti olan, yalıtımlı ve doğal gazlı duraklar yapacağız. Eskişehir'de hem esnafımızı hem de vatandaşımızı rahata kavuşturacağız."

        Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Hatipoğlu, ihtiyaç ve beklentileri dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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